Can çekişen Şahin Öner'i, karakola götürüp parmak izini almışlar

Diyarbakır'da, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümü olan 15 Şubat'ı protesto etmek için haftasonu yapılan gösteride, Şahin Öner adlı 19 yaşındaki gencin, polise atmak istediği bombanın elinde patlması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. Vali ve emniyetin yaptığı açıklamaya göre, bomba patlaması sonucu yaşamını yitirdiği öne sürülen Öner'i öldüren bombanın değil, ezilme sonucu öldüğü otopsi raporu ile ortaya çıktı.

'Karakola götürdük'

Taraf Gazetesi'nden Bahar Kılıçgedik'in yaptığı habere göre, Öner’in ölümünden bir gün sonra TMK 10. Madde ile görevli savcı, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olaya katılan polis memurlarının savcıya verdiği ifadelerde olayın nasıl meydana geldiği detaylı bir şekilde anlatıldı. 294...sicil nolu polis memurunun savcıya olay anına ilişkin verdiği bilgiler şöyle: “Pazar akşamı zırhlı araçla olay yerine geldik. Gruba dağılmalarına yönelik ikazda bulunduk. Bunun üzerine yoğun molotoflu saldırıya maruz kaldık. Bunun üzerine gruba müdahale ettik. 75 ve 45 plakalı zırhlı araçlarla 26. Sokak’a girdik. Sokak dumanla kaplıydı. Sokakta 10- 15 metre ilerleyince yerde bir kişinin yattığını gördük. Bu sırada 75 plakalı zırhlı araç bizden 30 metre kadar aşağıdaydı, araçtan indik ve yerde yatan şahsın yanına gittik. Doğrultmaya çalıştık, bu sırada şahıs konuşmuyor, ses çıkarıyordu. Bu kişiyi hemen kendi zırhlı aracımıza bindirip Şehitlik Polis Merkezi’ne götürdük. Yaralı şahıs burada ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü."

'Ateş ettik, vuruldu'

Diyarbakır’da geçen aralık ayında cezaevinden izinli olarak çıkan Özgür Arda, evinin önünde sırtından vurularak öldürülmüştü. Polis telsizinden “Kaçan şahıs ateş etti biz de ateş ettik vuruldu” anonsu geçilmesinin ardından Arda’nın öldürüldüğü anlaşılmıştı. Arda’nın ölümünden sorumlu iki polis ise, “Adam öldürmeye tam teşebbüs” suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin verdiği otopsi raporunda da Arda’nın ölüm nedeni, “Sırtından giren mermi çekirdeğinin kalp damarını parçalaması” olarak gösterilmişti.