Can Candan'ın 'Duvarlar' belgeseli, bugün Berlin’de gösteriliyor

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Naci İnci’nin henüz rektör vekiliyken görevden aldığı ve 11 Ekim günü verdiği sözlü talimat ile kampüse girişini engellediği Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni, belgesel sinemacı Can Candan’ın 'Duvarlar - Mauern - Walls' (2000) belgeseli, Almanya’nın birleşmesinin otuz birinci yılı dolayısıyla düzenlenen '... oder kann das weg? Fallstudien zur Nachwende' (... yoksa bu geçebilir mi? Yeniden Birleşmeye Dair Vaka Çalışmaları) başlıklı sergi kapsamında bugün (21 Ekim) Berlin’de seyirci ile buluşuyor.

Candan’ın 1989 yılında bir gazetenin iç sayfalarından birinde okuduğu “Berlin'deki Türkiyeliler artan ırkçılıktan endişe duyuyor" haberinden yola çıkarak çekmeye karar verdiği ve Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ikinci yılında Almanya’nın birleşmesinin Berlin’de yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin gündelik hayatları üzerindeki etkilerini anlatan 'Duvarlar-Mauern-Walls', Almanya’nın birleşmesinin otuz birinci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “… oder kann das weg? Fallstudien zur Nachwende' (... yoksa bu geçebilir mi? Yeniden Birleşmeye Dair Vaka Çalışmaları) sergisi’nde 7 Kasım’a kadar gösterilecek.

'Duvarlar-Mauern-Walls' adlı ilk uzun metraj belgeseli, 3 Ekim Pazar günü Almanya’nın birleşmesinin otuz birinci yıldönümünde, Berlin’deki Maxim Gorki Tiyatrosu’nda düzenlenen 'Duvarlar 3.0' isimli etkinlikte de gösterilmişti.

Yurtdışı prömiyeri bundan yirmi bir yıl önce Almanya’da gerçekleşen 'Duvarlar-Mauern-Walls', Almanya'daki tüm okulların filmlere erişimini sağlayan Bundeszentrale für politische Bildung/bpb (Federal Yurttaşlık Eğitimi Ajansı) koleksiyonuna, Köln’de bulunan DOMID (Almanya’da Göç Dokümantasyon Merkezi ve Müzesi) arşivine de dahil edilmişti.