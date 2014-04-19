Can Bonomo trafik kazası geçirdi

Şarkıcı Can Bonomo ile ekibini taşıyan araç, Gelibolu ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Bonomo, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İstanbul'dan Çanakkale'ye konser vermek için gelen Bonomo ve ekibini taşıyan Tamer Karabulut yönetimindeki 34 GZ 1216 plakalı araç, Cennetkoy mevkisinde yoldan çıkıp, deniz kenarındaki şarampole devrilmeden durdu.

Kazada, Bonomo ile İpek Karadeniz, Kazım Çakır, Tuğçe Özne, İsmet Onur ve Nuri Alporlu hafif yaralandı.

Bonomu, getirildiği Gelibolu Devlet Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'ye konser için gittiklerini belirterek, "Allah'a şükür pek bir şey yok. Hafif yaralanan arkadaşlar var. Ama ölümden döndük. Araba uçurumun kenarında denize sarkık durdu" dedi.