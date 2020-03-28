Can Bonomo: Eşim beğendiği için bıyıklarımı kesmiyorum

Yeni tarzıyla sevenlerinin karşısına çıkan Şarkıcı Can Bonomo, bıyıklarından sıkılmaya başladığını ancak eşi Öykü Karayel beğendiği için kesmediğini söyledi. Koronavirüs karantinasını evde eşiyle birlikte "Harika" geçirdiğini söyleyen Bonoma, "Pozitif çıkarım yapalım, Ailelerimizle daha fazla vakit geçiriyor, onlar için endişeleniyor, onların sağlığını daha fazla düşünüyoruz" dedi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Bonomo'nun açıklamalarından bir bölümü şöyle:

Dövmeleriniz, ‘Sahne Hayvanı’ lakabınız... Hep uçlarda yaşayan biri gibi görünüyorsunuz. Gerçek sizi biraz anlatsanıza...

Sahnedeki manyaktan çok daha sakinim. Orada bir ‘mask’ var, o adamı eve alamazsın. Sorunun cevabına gelirsek; eşini, dostunu, evini ve çalışmayı çok seven, sakin bir adam var karşında. Arkadaşlarım benimle dalga geçecek. O kadar da sakin değilim, tamam. Konuşkan, gülmeyi, güldürmeyi seven bir adamım.

Yeni şarkıyla birlikte tarzınızda bir değişime gittiniz. Bıyık bırakmaya nasıl karar verdiniz?

Denk geldi. Değişiklik güzeldir. Eşim beğeniyor diye kesmiyorum, ben sıkılmaya başladım bile.

Topluma dair sizi en düşündüren ve sorguladığınız şey ne?

Büyük fikirler küçük fikirleri yutuyor. Bir fikrin büyük ya da küçük olduğuna karar veren sistem bozuk halbuki. İnsanlar yeteri kadar kendine güvenmiyor. Olmak istedikleri gibi olmak yerine, olmaları gerektiği gibi olmaya çalışıyorlar.

Tüm dünya Koronavirüs'le mücadele ediyor. Bu süreç, götürdüklerini bir yana koyarsak insanlara neler öğretecek?

Pozitif çıkarımlar yapalım: Ailelerimizle daha fazla vakit geçiriyor, onlar için endişeleniyor, onların sağlığını daha fazla düşünüyoruz. Çok kısa sürede alışveriş rutinlerimiz değişti. Her gün bakkala, markete gitmiyor, alışverişlerimizi haftalık yapıyoruz. Daha az karbon salınımı ve daha az plastik poşet demek... Bir süre sokağa çıkmayarak başkalarını önemsemeyi, olur da bu işi toplumsal dayanışmayla geride bırakabilirsek de insanlara güvenmeyi öğreneceğiz.

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