Can Bonomo'dan pandemi sonrası ilk konser

Alternatif rock şarkıcısı Can Bonomo, Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği sahne performanslarına 7 Ağustos Bodrum Antik Tiyatro ve 8 Ağustos Çeşme Açıkhava’da Kerki Solfej yaz konserleri kapsamında tekrar başlayacak.



Gazete Duvar'ın aktardığına göre, sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek olan Bodrum ve Çeşme konserlerinde şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, karantina sürecinde yayınladığı Güneş şarkısını da ilk defa sahnede söyleyecek.



7 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da, 8 Ağustos’ta da Çeşme Açıkhava’da gerçekleşecek olan konserler 21.00’de başlayacak.