T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Can Bonomo'dan pandemi sonrası ilk konser

30 Temmuz 2020 10:39

Alternatif rock şarkıcısı Can Bonomo, Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği sahne performanslarına 7 Ağustos Bodrum Antik Tiyatro ve 8 Ağustos Çeşme Açıkhava’da Kerki Solfej yaz konserleri kapsamında tekrar başlayacak.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek olan Bodrum ve Çeşme konserlerinde şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, karantina sürecinde yayınladığı Güneş şarkısını da ilk defa sahnede söyleyecek.

7 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da, 8 Ağustos’ta da Çeşme Açıkhava’da gerçekleşecek olan konserler 21.00’de başlayacak.

ETİKETLER

can bonomocan bonomo konserçeşmebodrum
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24