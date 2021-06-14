Can Ataklı: LGS’de de aynı numara mı yapıldı?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, 6 Haziran’da gerçekleşen LGS’de çıkan sorulara ilişkin ortaya atılan şaibeli durumu değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Son LGS sınavından sonra ortaya çıkanlar yine mide bulandırıcı nitelikte” dedi. Önceki yıllarda LGS ve KPSS sorularının çalınmasını hatırlatan Ataklı, “LGS’de de aynı numara mı yapıldı?” diye sordu.

Milliyet gazetesindeki “MEB soruyor Sinan Kuzucu Yayınları önceden biliyor!” başlıklı haberin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Biz yıl içinde örnek soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer. Bunu iddia eden her kimse, bu iddiaları ispatlaması gerekiyor. Ortada somut delil yok. Biz hiç kimseden soru almayız, kimsenin de sorusunu yayımlamayız.” Yanıtını hatırlatan Ataklı, “Çok ilginç bir şey dikkatimi çekince, ‘soruların yandaş ailelerin çocuklarına önceden verildiği’ yönünde kuşkularım oluştu” dedi. Ataklı matematis sorularının zorluğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“'Matematik sorularının zorluğu' ne anlama geliyor? Herkes matematikten çöktüğüne inanırsa sınav sonuçlarını kimse irdelemez, bir araştırma yapmaz ve sonuca razı olur. Şu anda çocukların çoğu bu psikoloji içinde ve istediği yeri kazanamayacağını düşünüyor. Yani kimsenin aklına ‘Sorular önceden verildi’ kaygısı düşmez, çocuklar ‘Ben zaten yapamamıştım ama başkaları yapmış meğer’ diye düşünür. Bu oyunu oynamış olabilirler mi? ‘Mutlaka yapmışlardır’ diyemem ama böyle olduğu ortaya çıkarsa hiç şaşırmam.”

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TIKLAYIN - Ziya Selçuk'tan 'LGS'de benzer sorular' iddiasına ilişkin açıklama