Can Ataklı: Çalıştırdığınız bir kişi FETÖ ile iltisaklı çıktığı için suçlanacaksanız Cumhurbaşkanlığı hükümetini nereye koyacağız?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de başlatılan terör teftişiyle alakalı olarak "belediyede terörle iltisaklı kişiler olduğu" iddiasını içerek sözlerini köşesine taşıdı.

Ataklı, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri bakanı Süleyman Soylu’nun, İstanbul Belediyesi’nde 'FETÖ iltisaklı kişiler var' cümlesi kadar absürt bir cümle olamaz. Eğer çalıştırdığınız bir kişi FETÖ ile iltisaklı çıktığı için suçlanacaksanız Cumhurbaşkanlığı hükümetini nereye koyacağız? Öyle ya, Cumhurbaşkanı kabinesi içinde ağabeyi FETÖ’den hapiste olan bir bakan var. Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ağabeyi Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli FETÖ’den dolayı hapiste. Bir suçlama yaparken aslında herkes önce dönüp kendine bakmalı. Öyle değil mi?"

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