Can Ataklı: Bahçeli, Erdoğan’dan çok çekiniyor anlaşılan

Korkusuz yazarı Can Ataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nın Ayasofya'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan'a ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Asıl yapması gereken dönüp Erdoğan’a 'Arkadaş bu rezilliğe sen nasıl göz yumdun? Hadi orada bir şey söylemedin sonra da bir şey yapmadın, bu olur mu?' demesi değil midir? Bahçeli, Erdoğan’dan çok çekiniyor anlaşılan" dedi.

Ataklı, "Hele son günlerde 'Erdoğan, Bahçeli’yi bırakacak, kendine başka ortaklar arıyor' iddialarının de etkisi altında kalmış olmalı ki, kırmamaya çalışıyor AKP Genel Başkanı’nı. MHP; gerçekten kırmızı çizgisi olan Atatürkçülük konusunda bile böyle bir korku yaşıyorsa daha diyecek bir şey yok" düşüncesini dile getirdi.

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