Çamlıca için absürd projeler

XXI adlı mimarlık dergisi, ödül miktarından, amacından proje teslim tarihine tartışmalara neden olan Çamlıca Camii Yarışması’na tepki olarak absürd bir yarışma düzenledi.

Serbest Atış/ Absürd Fikirlere Çağrı: Alternatif Çamlıca Camii adlı yarışmanın amacı “ İstanbul ’un siluetine ve kent dokusuna aykırı, Osmanlı Türk mimari üslubunu yok sayan, gelenekle geleceği birbirine karıştırmayan, İstanbul ’a değer kaybettirecek ve İstanbul ’un sembollerinden birine dönüşmeyecek bir cami projesi tasarlamak” şeklinde açıklanırken yarışmayı kazanandan 300 bin lira talep ediliyor (şaka elbette)!



XXI’in Facebook (http://www.facebook.com/xxidergisi) sayfası üzerinden düzenlenen yarışmaya bir hafta içinde pek çok absürd proje dahil oldu. 15 Ağustos’a kadar sürecek yarışma sonucunda en çok beğenilen üç absürd proje, gelecek ay XXI dergisinde yayımlanacak. İşte absürd projelerden bazıları.