Camiye girip "Biz açız" diyen kadın hakkında Burdur Valiliği'nin açıklamasına Gergerlioğlu'ndan tepki: 'Alkollü' deyip kurtulmaya çalışmış

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu, Burdur'da Cuma namazı sırasında camiye giren bir kadının "Biz açız" diye bağırmasına ait görüntülere ilişkin Burdur Valiliği tarafından yapılan "Z.D. isimli vatandaşın olay anında alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş" açıklamasına tepki gösterdi. Gergerlioğlu, Valiliği "Alkollü" deyip kurtulmaya çalışmış" diyerek eleştirdi.

Camiye girip "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diyen kadın hakkında Burdur Valiliği açıklama yaptı. HDP'li Gergerlioğlu, Valiliğin açıklamasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

TIKLAYIN-Camiye giren kadın: Burada dünya kadar emekli var ve biz açız

"İnandığım din bu değil"

Gergerlioğlu paylaşımına şu notu düştü:

"@Burdurvalilik "alkollü" deyip kurtulmaya çalışmış!! Camide açlığını haykıran kadın doğruyu söyledi, İmam, Allah'ın ayetini okuyarak onu susturmaya çalıştı! Benim inandığım din, bu değil! Hz. Ömer camide kendisini eleştiren kadını haklı bulmuş, ondan özür dilemişti. Ya şimdi?"

Ne Olmuştu?

Cuma namazı sırasında Burdur Ulu Camiye giren bir kadın "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırmaya başlamıştı. Vaazın camiler arası merkezi sistem olmasından dolayı kadının sesi tüm camilerde cemaat tarafından duyulmuştu.