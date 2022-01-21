Camiye giren kadın: Burada dünya kadar emekli var ve biz açız

Cuma namazı sırasında Burdur Ulu Camiye giren bir kadın "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırmaya başladı. Vaazın camiler arası merkezi sistem olmasından dolayı kadının sesi tüm camilerde cemaat tarafından duyuldu.

Cuma namazı sırasında Burdur Ulu Camii’ne giren bir kadın "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız aç" diye bağırmaya başladı.

Burdur Ajans'ta yer alan habere göre; Z.D. nin yanına giden cami cemaati, kadını dışarıya çıkması konusunda ikna etmeye çalıştı.

Vaazın camiler arası merkezi sistemle yayınlanmasından dolayı kadının sesi tüm camilerde cemaat tarafından duyuldu. Cami dışında da yoksul olduğu ve aç olduğu konusunda bağıran kadın daha sonra gözlerden kayboldu.

Burdur Valiliği'den açıklama

Olayın ardından Burdur Valiliği açıklama yayınladı. Valiliğin yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"21/01/2022 tarihinde İlimiz Merkez Ulu Camii’nde Cuma Namazı öncesi vaaz esnasında Z.D. isimli kadın bir vatandaşımız cami içerisinde cemaate hitaben bazı söylemlerde bulunmuştur. Adı geçen ile ilgili yapılan incelemede; Z.D. isimli vatandaşın olay anında alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."