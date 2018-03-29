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Yaşam

Camiye çorapsız geldiği için hakkında soruşturma açılan müezzin, iş hanının birinci katından atladı

M.A.E.'nin kendisine mobbing uygulandığını söylediği ileri sürüldü

29 Mart 2018 15:33

Camiye çorapsız geldiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan 45 yaşındaki müezzin M.A.E., iş hanının birinci katından atladı. Tedavi altına alınan müezzinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı'na gelerek 1. kata çıktı ve kendisini hanın ortasındaki boşluğa bıraktı. Yaralanan M.A.E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mobbing iddiası

Haberi alan M.A.E.'nin meslektaşları ve yakınları, hastaneye gelerek müezzinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştı.

M.A.E.'nin intihar girişiminin öncesinde görüştüğü arkadaşlarına, savunma yapmasının istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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