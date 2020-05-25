Cami yıkıldı, minare kaldı, ilçenin sembolü oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan camisiz minare, bölgenin sembolü haline geldi.

İnegöl'e bağlı Hasanpaşa Mahallesi’nde, 1868'de yapılan Hasanpaşa Camii, yıllar geçtikçe tahrip olması sonucu 2000 yılında yıkıldı. Mahallelinin gösterdiği tepki nedeniyle ise minare yıkılmadı.



Bir süre sonra aynı isimle başka cami, mahallenin farklı noktasına inşa edildi. Yıkılmayan minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Camisiz minare, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Hasanpaşa Mahallesi'nin muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından oluşturulduğunu ve göç ile birlikte nüfus artışından dolayı bu camiyi yaptıklarını kaydetti. (DHA)