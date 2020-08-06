Ah Mary Vah Mary, Charlie'nin Melekleri gibi filmlerde rol alan Cameron Diaz neden oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Diaz, oyunculuğa kendini adadığını ve kendine hiç vakit ayırmadığını fark ettiğini söyledi

Oyuncu Gwyneth Paltrow'un kanalına konuk olan Cameron Diaz, 2018 yılında aldığı oyunculuğu bırakma kararına ilişkin konuştu. 47 yaşındaki Diaz, kendini oyunculuğa çok fazla adadığını fark ettiğini ve kendine ait hiç özel alanı kalmadığını söyledi. Diaz, bir daha oyunculuğa dönmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.