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Dünya

Cameron: Derdimiz Suriye'de rejim değişikliği değil

İngiltere Başbakanı Cameron, 'İngiltere hükümetinin insani müdahale doktrini uyarınca Suriye'ye müdahale etmesinin uluslararası hukuka uygun olduğuna dair görüş aldıklarını' vurguladı

29 Ağustos 2013 21:06

Parlamentodan Suriye'ye askeri müdahaleye prensipte destek bulmaya çalışan İngiltere Başbakanı David Cameron, milletvekillerinin önüne getirdikleri önergenin, Suriye'deki çatışmalarda taraf olmak, ülkeyi işgal etmek ya da rejim değişikliği yapmakla ilgisi olmadığını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Cameron, önergenin büyük ölçekte kimyasal silah kullanılarak savaş suçu işlenmesine verilen tepki olduğunu vurguladı.

Başkent Şam yakınlarında 21 Ağustos'ta kimyasal silah kullanıldığına Suriye hükümetinin bile karşı çıkmadığını söyleyen Cameron, İngiliz istihbarat değerlendirmelerinde saldırıdan büyük ihtimalle Suriye hükümetinin sorumlu olduğu sonucuna varıldığını belirtti.

Suriye hükümeti, kimyasal silah saldırısını muhaliflerin düzenlediğini söylüyor.

 

Muhalefet karşı oy kullanacak

 

Cameron ayrıca, "İngiltere hükümetinin insani müdahale doktrini uyarınca Suriye'ye müdahale etmesinin uluslararası hukuka uygun olduğuna dair görüş aldıklarını" vurguladı.

Suriye'deki BM kimyasal silah denetçilerinin raporunun beklenmesinden yana olduğunu belirten muhalefetteki İşçi Partisi ise hükümetin önergesine karşı oy vereceğini açıkladı.

BM denetçilerinin bu Cumartesi raporlarını sunmalarından sonra, askeri müdahale tezkeresinin İngiltere parlamentosunda oylanması bekleniyor.

Ancak BM denetçilerinin hazırlayacağı rapor saldırıda kullanıldığı söylenen kimyasal madde hakkında bir fikir verse bile, saldırıyı kimin düzenlediği tartışmasına açıklık getiremeyecek.

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