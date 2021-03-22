Camdaki Kız'ın yayın tarihi belli oldu

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı yapımı Camdaki Kız’ın afişi yayınlandı.
Burcu Biricik’in Nalan karakteriyle izleyiciyi büyüleyeceği Camdaki Kız, 1 Nisan Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda Burcu Biricik'in yanı sıra Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.
Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.