Camdaki Kız'ın başrol oyuncularından Burcu Biricik: Bekaret sahnesine gelen tepkilere katıldığım noktalar var

Oyuncu Burcu Biricik, "Camdaki Kız" dizisinde eleştirilen "bekaret testi" sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu. Biricik, "Bekaret sahnesine gelen tepkilere katıldığım noktalar var" dedi.

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, uzun süre tartışılan bekaret testi sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu.

YouTube’da yayınlanan Teras Noir programına konuk olan Biricik konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bekaret sahnesine gelen tepkilere katıldığım noktalar var. Fakat bunları konuşmak ve tartışmak güzel bir şey. Çünkü artık bunları bıraktık. Ben artık bundan sonra oynamak istediğim şeylerde başka kadınlar görmek istiyorum."





