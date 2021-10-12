'Camdaki Kız' dizisinin NFT'si 18 Ekim'de satışa çıkıyor

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan "Camdaki Kız" dizisi için alternatif bir afiş tasarlatan şirket, bu afişi Carny NFT Pazaryeri’nde (carny.io) satışa çıkardı.

Sadece 50 adetle sınırlı olan afişler, 18 Ekim 2021 tarihinde satışa çıkacak.

Elde edilen gelir HAYTAP'a bağışlanacak

Beyazperde'de yer alan habere göre, OGM Pictures, bu girişimini bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştirerek yapılacak satışlardan elde edilen tüm geliri HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu’na bağışlayacağını açıkladı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Cihangir Ceyhan rol alıyor.

NFT Nedir?

NFT (non-fungible token), benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri adı verilen dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimlerine benzer dijital dosyaları temsil edebilir. Bu dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden kopyalanabilirken, onları temsil eden NFT'ler ise temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlarlar. Ethereum, Bitcoin Cash ve Flow gibi blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi jeton standartları vardır.

NFT'ler, dijital sanat, video oyunu öğeleri ve müzik dosyaları gibi dijital kreasyonları metalaştırmak için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, jetonun sahibiyle sınırlı değildir. İlk NFT'ler Ethereum tabanlı olup ve 2015 yılı civarında ortaya çıktı. Daha önce kripto para birimleri üzerine spekülasyon yapan aynı yatırımcılar, büyük ölçüde artan hacimlerde NFT'leri alıp satmaya başladıkça, NFT'ler için pazara olan ilginin artması spekülasyonun artmasına neden oldu.

NFT'ler çoğunlukla, hisse ispatı blok zincirinden daha fazla enerji tüketen emek ispatı blok zincirinde çalışırlar.