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Camdaki Kız'da ayrılık iddiaları; başrol oyuncusu diziye veda mı ediyor?

09 Kasım 2021 14:34

Kanal D'nin perşembe akşamları yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran başrol oyuncusu Burcu Biricik'in projeye veda edeceği iddia edildi.

 MedyaTava'da yer alan habere göre, Biricik’in zor günler yaşadığı ve dizide yer alan bazı sahnelerde sıkıntı çektiği öne sürüldü. Biricik’in yerine geçecek isim hakkındaki iddialar ise sosyal medyada çok tartışılan konular arasında yer aldı. 

 

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu dizide: Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek, Şerif Erol, Tamer Levent, Hamza Yazıcı, Feri Baycu Güler, Merve Polat ve Nihal Menzil karakterlere hayat veriyor.

 

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