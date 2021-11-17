Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Ayşe Zarakol: Liberal düzeni aşındıran dış tehditler değil, içeride yaşanan sorunlar

Cambridge Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar bölümünden öğretim üyesi Dr. Ayşe Zarakol, liberal düzeni aşındıran sebeplerin dış tehditler değil, düzenin içinde yaşanan sorunlar olduğunu söyledi. Uluslararası liberal düzenin girdiği krizi değerlendiren Zarakol, "Liberal düzende 'biz her şeyi çözdük, bundan sonra tüm tehditler ancak dışarıdan gelebilir' gibi iyimser bir tutum vardı, son çalışmamızda liberal düzeni aşındıran şeyin içeriden geldiğini gördük" dedi.

Daktilo1984 YouTube kanalında Ferhat Zabun'un sunduğu Yerden Yüksek programına konuk olan Dr. Ayşe Zarakol, Rebecca Adler-Nilsen'la birlikte saygın uluslararası ilişkiler dergilerinden International Organization'da yayımlanan makalesi hakkında konuştu.

Zarakol, uluslararası liberal düzenin krize girme sebeplerini araştırdıkları bu makalede "kabul görme" (recognition) kavramının öne çıktığını söyledi. Krizin sebebinin sadece ekonomik sebeplerle açıklanamayacağını belirten Zarakol, "Uluslararası İlişkiler teorileri sosyal bilimleri daha ciddiye almalı. Düzen içindeki aktörler kabul görmek istiyor, bunu görmediklerinde sistemde sorunlar başlıyor" dedi.

"Bazı ülkeler sistemde tam kabul görmediklerini düşünüyorlar"

Düzeni aşındıran sorunların dış tehditler olmadığını söyleyen Zarakol, makalede değindikleri yarı çevre (semi-periphery) diye tanımlanan ülkelerdeki 'kabul görmeme' durumunu açıkladı. Zarakol, "Polonya, Macaristan, Türkiye ve Rusya gibi otoriter olan veya otoriterleşen Doğu Avrupa ülkeleri düzen içinde bir şekilde yer edinmiş olmalarına rağmen sistemde tam kabul görmediklerini düşünüyorlar" ifadesini kullandı.

Yarı çevre diye tanımlanan bu ülkedelerin düzenin yazılı göre işlemediğini düşündüklerini söyleyen Zarakol, "Liberal düzenin iki yüzlü olduğu şikayeti var. Düzen pek çok açıdan diğerlerine göre iyi olmasına rağmen çok fazla söz verip tutamaması kızgınlığa sebep oluyor" açıklamasını yaptı.

Daktilo1984'teki yayının tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.