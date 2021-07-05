Cambridge Düşesi Middleton'ın kendisini izole ettiği açıklandı

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Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın Koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle görüştükten sonra kendini izolasyona aldığı açıklandı.

Middleton normalde bugünü Prens William ile Ulusal Sağlık Sistemi'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü için düzenlenen etkinliklere katılarak geçirecekti, ancak Düşes görüştüğü birinin Covid-19 testi daha sonra pozitif çıktığı için evde kendini izole edecek.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Geçen hafta Cambridge Düşesi daha sonra Covid-19 testi pozitif çıkan biriyle temas kurdu. Kraliyet Ailesi mensubu hiçbir semptom göstermiyor ancak hükümetin düzenlemelerine uyuyor ve kendisini evde izole ediyor" denildi.

Prens William geçen bahar ayında Koronavirüs'le enfekte olmuş ve görevlerini evinden telefon aracılığıyla yürütmüştü.