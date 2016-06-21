Çamaşırlarınızı evin içinde kurutmayın!

Gerekçesi her ne olursa olsun, her mevsim çamaşırlarını içeride kurutanlara kötü haber geldi. Çamaşırı içeride kuruturken atlanılan ayrıntılar, insan sağlığına ciddi oranda zarar veriyor.

sonhaber.tv'nin haberine göre; günümüz koşullarında hemen hemen herkesin deterjan kullandığına değinen Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Olcay Emel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

“Herkesin tercihi olan deterjanlar içinde bulunan kimyasal maddeler, suda çözünerek kirli çamaşırlarımızı temizler. Tabi ki, bu kimyasal atıklar yıkama işleminden sonra durulamaya rağmen çamaşırlarda bir miktar kalır. Kurutma işlemi esnasında su ile birlikte buharlaşarak bulunduğu atmosfere yayılarak kimyasal atık kirliliğine sebep olur. Bu nedenle çamaşırlarımızı kapalı ortam yerine açık havada kurutmak en doğru seçenektir."

Çamaşır kurutulan ortam havalandırılmalı

Günümüz koşullarında şehir yaşamı ve dış ortamda çamaşır kurutma hiç gerçekçi değil hatta hayal bile. Bu nedenle çamaşır kuruttuğumuz odaların iyi havalandırılması bu ortamda yaşlı veya bebeklerin kalmaması ikinci bir öneri olabilir. Şehir hayatında yaşayanların bu konudaki en büyük kurtarıcı ise çamaşır kurutma makineleridir. Bu durumda kurutma makineleri iyi bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Alerjik bünyeliler için deterjan yerine sabun kullanılabilir

Alerjik bünyeli kişilerde deterjan yerine sabun kullanılabileceğine dikkat çeken Emel, kuru temizlemeyi tercih edenleri şöyle uyarıyor: “Kuru temizlemede de perklor etilen hipoklorit kullanılmaktadır. Buharı solunduğunda karaciğer, santral sinir sistemine zarar verebilir ve karsinogendir. Bu nedenle kuru temizlemeden gelen eşyaların havalandırılmadan kullanılmaması gereklidir.”