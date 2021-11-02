Çamaşır asarken 3'üncü kattan düşüp öldü

Bursa’da 3’üncü kattaki evinin balkonuna çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen 57 yaşındaki Hasna Artaş hayatını kaybetti.



Olay, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında oturan Hasna Artaş, balkonda çamaşır asarken, iddiaya göre dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Artaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Artaş’ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



