Cama çarpan baykuş iz bıraktı

T24- İngiltere’de yaşayan Sally Arnold isimli kadın evine gittiğinde, camda ilginç bir baykuş iziyle karşılaştı.









İngiltere'nin kuzeybatı Cumbria bölgesindeki evine gitiğinde camda bir başkuş izine rastlayan kadın büyük bir şaşkınlık yaşadı. Baykuşun cama çarpması sonucu oluşan ilginç izde kuşun gözleri gagası ve tüyleri cama çıktı.

Uzmanlar, camdaki silüete kuşların büyümekte olan tüylerini koruyan pudramsı maddenin neden olduğunu açıkladı.

Arnold ise cama çıkan ilginç şekilden başka baykuşun izine rastlamadığını dolayısıyla kuşun ciddi bir yara almadığını tahmin ettiğini söyledi. Arnold, "İlk kaygımız baykuş olduğunu düşündüğümüz kuşun durumunun nasıl olduğuna bakmak oldu. Dolayısıyla, hala etrafta olup olmadığına bakmak için camı açtık. Ancak kuş ortada yoktu, dolayısıyla, biraz başı ağrıyarak da olsa uçtuğunu tahmin ettik" dedi.

Kraliyet Kuşları Koruma Derneği'nden uzmanlar, kuşun boyutu ve şekli nedeniyle esmer baykuş olduğunu tahmin ettiklerini, ayrıca bu kuşların bahçelerde daha sık görüldüğünü söyledi.





'Kuşalar sık sık camlara çarpıyor'





Derneğin vahşi hayat inceleme grubu başkanı Val Osborne, "Genellikle cama çarpan kuşlar bu kadar net iz bırakmaz" dedi ve ekledi: "Kuş için çok rahatsızlık verici bir durum ancak evde yaşayanlar kuşu bulamadığına göre, hayatta kalmış gibi görünüyor. Maalesef, bir sürü kuş bu kadar şanslı olamıyor.

Dernek, özellikle de yavru kuş sayısının arttığı dönemlerde kuşların sık sık camlara çarptığını ya da saldırdığını da açıkladı.