Cam temizliği, 'Dadaş mucit' sayesinde 'çocuk oyuncağı' oldu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da \'Dadaş mucit\' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, cam silme korkusu yaşayan kadınlar için cam silen uzaktan kumandalı oyuncak araba geliştirdi. Taşbaşı, \"Kadınlar artık oturduğu yerden camlarını silebilecek. Hatta bu işi çocuklarına bile yaptırabilirler\" dedi.

Televizyon ve gazete sayfalarında sıkça yer alan \'Cam silerken düştü\' haberlerinden etkilenerek yola çıkan ve bunun önlenebileceğini düşünen Ebubekir Taşbaşı, cam silen uzaktan kumandalı araçlar geliştirdi. Önüne bez yerleştirdiği oyuncak arabayı kumanda sayesinde camın üzerinde gezdiren Taşbaşı, \"Akla ilk gelen soru oyuncak arabanın camda nasıl durduğu? Şöyle ki arabanın altına yerleştirdiğim fan arabayı cama vakumlayarak düşmemesini sağlıyor. Camın üzerinde gezen oyuncak arabanın önündeki bez ise kiri temizliyor. Eskisi gibi cam temizliği yaparken hayatınızı tehlikeye atmayacaksınız. Sizin için bir ızdırap olmayacak. Bunu yaparken zevk bile alacaksınız. Hatta size yardımcısı olması için çocularınızdan bile yardım alabilirsiniz. Çocuklar hem oyun onayacak hem de size yardım etmiş olacak. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız\" diye konuştu.

Cam silen oyuncak arabanın 51\'inci çalışması olduğunu söyleyen Taşbaşı, \"Hayatımı insanların işlerini kolaylaştırmaya adadım. Boş durmayı sevmiyorum. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü\'nden emekli olduktan sonra açtığım elektrikçi dükkanımda çoğu zaman araştırma geliştirme projelerine ağırlık veriyorum. Daha öncede emniyet kemeri takmadan, araca alkollü binildiğinde ya da cep telefonu ile görüşme yapıldığında araç çalışmıyor, doğal gazın olmadığı yerlerde elektrikle çalışan kombi cihazı, çocukların ağlamadan banyo yapması için ışıklı duş başlıkları gibi birçok çalışmam oldu. Son çalışmam cam silen araçlar projesini geliştirdiğim takdirde gökdelenlerin bile camlarını oturduğumuz yerden silebiliriz\" dedi.



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