Cam kırılır endişesi ile telefon düşürme fobisi sona eriyor

Gorilla Glass'tan çok daha iyisi, asla çatlamayan ekranlar, yakında telefonların ekranlarını süsleyebilir.

Telefonlarımızı düşürme endişesini çoğumuz yaşıyoruz. Sonuçta telefonlar, taşınabilir cihazlar ve düşme gibi durumlarla sıkça karşılaşabiliyorlar. Üreticiler, bu yüzden bizlere mümkün olduğunca dayanıklı ekranlar sunmaya çalışıyorlar.

University of Akron'un geliştirmekte olduğu ekran ise dayanıklılıkta Gorilla Glass'ı geride bırakabilir. Araştırma, polimer yüzeyine saydam bir elektron katmanı ekleyerek polimerin sertliğinin ve esnekliğinin önemli ölçüde artırılabildiğini ortaya çıkarmış.

Polimer bilimi profesörü Yu Zhu'nun başında bulunduğu takıma göre bu bulgular, çeşitli bükme testleri sonucunda ortaya çıkmış. Araştırma takımı, bulguların şu an brittle indium tin oxide (ITO) kaplamaya sahip ekranların yerine geçebileceğini veya onu geliştirebileceğini söylüyor. Yu Zhu'nun takımının geliştirdiği kaplama, şu anki kaplamalardan hem daha ucuz , hem de daha sağlam. Test sırasında 1.000 kez bükülen filmin şeklini ve işlevselliğini koruduğu söyleniyor.