Cami hoparlöründen "Oruç tutmayanın başı ağrısın" diyen imama soruşturma

Manisa Valiliği, Yunusemre ilçesindeki Mesir Cami'nin hoparlöründen ramazan ayı ile ilgili yapılan duada imamın 'Oruç tutmayanın başı ağrısın' sözlerine soruşturma başlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi Mesir Camisi'nde hoparlörden önceki gece yatsı namazı sonrası okunan ramazan duası sırasında cami imamı Metin Koçyiğit, tarafından okunan kasidede geçen 'Oruç tutmayanın başın ağrısın' cümlesi tepkilere neden oldu. Beddua olarak yorumlanan kaside sonrası Manisa Valiliği, soruşturma başlattı. Cami imamı Metin Koçyiğit ve okuduğu kaside hakkında inceleme sürüyor.

DHA’da yer alan habere göre ise, kullanılan ifadelerin “Oruç tutmayanın başı ağrısın” değil, “Oruş tutmayanın başı ağrısı” öne sürüldü.

Haberde, internette başka hiçbir kaynakta bulunmayan ‘kaside’nin sözlerinin şöyle olduğu ileri sürüldü: “Onbir ayda gelirsin/ Müminlerin bayramısın/ Münafıkların zindanısın/ Merhaba ey şehri gufran merhaba/ Bu ayda cennet kapıları açılır/ Camilere rahmet saçılır/ Teravih kılanlara holle biçilir/ Merhaba ey şehri ramazan merhaba/ Cehennem altın meyil daresi/ Elimi yüzümü yüsem çıkmaz karesi/ Oruç tutmayanın başın ağrısı/ merhaba ey şehri ramazan merhaba”

TIKLAYIN | Manisa'da bir cami hoparlöründen: "Oruç tutmayanların başı ağrısın"