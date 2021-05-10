Manisa'da bir cami hoparlöründen: "Oruç tutmayanların başı ağrısın"

Manisa Yunusemre ilçesindeki Mesir Cami'nin hoparlöründen ramazan ayı ile ilgili yapılan duada imamın 'Oruç tutmayanın başı ağrısın' sözleri dikkat çekti. Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, yapılan anonsla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, Manisa Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi'ndeki Mesir Cami'nde hoparlörlerinden ramazan ayı dolayısıyla imamın yaptığı duayı dinleyenler, şaşkınlık yaşadı. Mesir Cami'nin hoparlörlerinden verilen dua sırasında ‘Oruç tutmayanın başı ağrısın’ cümlesi dikkatleri çekti. CHP Manisa eski Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in kişisel Twitter hesabından paylaştığı videoda akşam saati yayınlanan duada geçen cümleler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İki gün boyunca okunmuş

CHP'li Biçer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Manisa Mesir Cami'mizde iki gündür cami hoparlöründen okunan duada ‘Oruç tutmayanın başı ağrısın' cümlesi duyuluyor. Yurttaşlarımızın ilettiği şikayeti Manisa Müftümüzle paylaştım, kendisi konuya dair inceleme ve soruşturma başlatacağını iletti. Sonucu yine buradan paylaşacağım.”

Müftülük: İnceleme ve soruşturma başlattık

Duanın sosyal medyada yayılmasının ardından Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök yaptığı kısa açıklamada, konuyu araştırdıklarını ifade ederek, “Konuyla alakalı ön inceleme ve soruşturma başlattık. Yaşanan durum il geneli ile alakalı bir durum değil. Tek bir camimizde yaşanan durum” dedi.