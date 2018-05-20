Çallı: Sağlıklı nesiller için süt tüketilmeli

İSTANBUL, (DHA)- AMBALAJLI Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, 21 Mayıs Dünya Süt Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenmede süt ve süt ürünlerine mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirterek, “Özellikle çocuklarımızın düzenli süt içmeleri, geleceğimizi emanet edeceğimiz sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlayacaktır” dedi.

Süt ve süt ürünleri tüketiminin sağlığa faydaları konusunda farkındalığın artmasını amaçlayan Dünya Süt Günü, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünya Süt Günü, Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) kararıyla 1956 yılından bu yana her yıl 21 Mayıs’ta, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) takvimine göre ise 1 Haziran tarihinde kutlanıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, 1991 yılında başlattığı “Süt Tüketimini Artırma Kampanyası” çerçevesinde 21 Mayıs Dünya Süt Günü, 21-26 Mayıs tarihleri arası da Dünya Süt Haftası olarak kutlanıyor. Hafta boyunca yapılan etkinliklerle, süt ve süt ürünleri tüketiminin sağlık için yararları vurgulanarak, süt tüketiminin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Dünya Süt Günü dolayısıyla açıklama yapan Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, günümüzde sağlıksız yiyecek ve içecek tüketiminin arttığına dikkat çekerek yetkilileri uyardı. Dünya çapında obezite ve bağlı hastalıklarda görülen artışın nedenlerini sağlıksız gıda ve içecek tüketimi yanında hareketsiz bir yaşam tarzı olarak vurgulayan Çallı, sağlıklı seçeneklerin tüketilmesiyle daha sağlıklı nesillere sahip olabileceğimizi söyledi.

“EBEVEYNLER OLARAK BESLENMEMİZDE SÜT ÜRÜNLERİNE YER AÇARAK ÖRNEK OLMALIYIZ”

Çallı, Ramazan ayına da dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuklarımız gazlı içecek sektörünün pençesinde. Buna \'dur\' demek hepimizin görevi. Biz büyükler ramazan ayında sofralarımızda başta ayran olmak üzere, yoğurt, peynir, süt tatlıları gibi daha fazla süt ürünlerine yer açarak çocuklarımıza örnek ebeveynler olmalıyız. Dünya Sağlık Örgütü verilerine ve ülkemizde yapılan nüfus ve sağlık araştırmalarının sonuçlarına bakıldığında obezite ve kronik hastalıklar kadar bodurluğun da nesillerimizi bekleyen önemli bir tehlike olduğu görülmekte. Çocuklarımızı, küçük yaşlardan itibaren süt ve süt ürünleri tüketmeye teşvik ederek, gelecek nesiller için bu sorunu ortadan kaldırabiliriz. Yine ülkemiz, çocukluk dönemi beslenme bozuklukları, iyot yetersizliği hastalıkları, kronik malnütrisyon, raşitizm, beslenme yetersizliğine bağlı anemi ve obezite gibi konularda risk altındadır. Bu nedenle okul çağındaki çocuklara süt tüketim alışkanlığının kazandırılması, bu olumsuzlukların giderilmesinde ve hedeflere ulaşılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Okul Sütü projesi bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Çocukların süt tüketme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak üzere yürütülen program kapsamında, geçtiğimiz yıllarda toplam 1 milyar 522 milyon kutu, ambalajlı, kaliteli, UHT süt öğrencilere ulaştırılmıştır. Projenin sağlıklı bir gelecek için önemine inanıyor ve programın gelecekte her iki döneme genişletilerek uygulanmasını istiyoruz.”

“ÇİĞ SÜTÜN KALİTESİNİ SORGULAYIN”

Açıklamasında tüketicileri özellikle sokakta satılan sütler konusunda uyarılarda da bulunan ASÜD Başkanı Harun Çallı, “Kaynağı belli olmayan sütlerden uzak durun. Doğal, organik kandırmacasıyla mikroplu süt için diyenlere her ne kadar akademik unvana da sahip olsalar itibar etmeyin” dedi ve şunları söyledi:

“Ambalajlı ürünleri tercih edin. Sokak sütü veya marketlerdeki ‘sütmatik’ cihazlarından çiğ süt alanların bunları biliyor ve sorguluyor olması gerekir. Doğallık ve sadelik amacıyla yapılan iyi niyetli bir tercih, beslenme ve sağlık bağlamında ciddi tehlikelere yol açabilir. Birçok hayvan hastalığı süt yoluyla insanlara geçebilmektedir. Vatandaş, sadece sütçüsüne güven duyarak satın aldığı çiğ sütteki bakteri sayısını, hastalık etmeni bakteri olup olmadığını, ne zaman sağıldığını, hastalıklı hayvandan mı yoksa sağlıklı hayvandan mı sağıldığını bilemez. Bu tehlikeleri bertaraf etmenin tek yolu, ambalajlı ürünleri tüketmektir.”

Merdiven altı üretime de dikkat çeken Çallı, kayıt dışı üretimin hem üretici hem de sanayici için büyük sorun olduğunu vurguladı. Bununla toplum olarak hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Çallı, “Çünkü kaynağı belli olmayan, nerede ne şekilde üretildiğini bilmediğimiz ürünlerin tüketiciye ulaşması, toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor. Sanayide işlenen ürünler her zaman denetim ve kontrol altında. Buna müdahale etme imkanımız var ama kayıt dışı bir ürünün ne kadar sağlıklı olduğu her zaman kuşkuludur. Söz konusu ürünleri satın alarak sağlığımızı tehlikeye atmayalım” şeklinde konuştu.

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