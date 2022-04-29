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Bilim / Teknoloji

"Call of Duty'nin Modern Warfare 2" resmen duyuruldu

Oyunun çıkış tarihine ilişkin bilgi verilmedi

29 Nisan 2022 09:48

ABD merkezli oyun geliştirici firması Infinity Ward, Call of Duty’nin yeni oyunu Modern Warfare 2 duyuruldu. Oyunun logosunun da yer aldığı duyuruda 16 saniyelik bir sinematik de yayınlandı.

Yayınlanan videoda "The new era of Call of Duty is coming" (Call of Duty’nin yeni dünyası geliyor) başlığı da yeni oyunun geleceği yönünde resmi bir kanıt oldu.

Uzun zamandır beklenen bu oyunun Modern Warfare oyununun hikayesinin devamını anlatacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra yeni oyunda 2010’lu yılları kasıp kavuran Modern Warfare serisinden karakterlerin yer alması da bekleniyor.

Oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen oyunun ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz net bir tarih belirtilmemesine rağmen oyunun bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Modern Warfare 2Call of Dutyoyun
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