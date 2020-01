Call of Duty: Black Ops 2′nin fragmanı yayınlandı

Dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip serinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 2, NBA play-off’larında yayınlanan bir fragman ile oyunseverlerin beğenisine sunuldu.

Black Ops 2′de ilk oyundan hatırlayacağınız Frank Woods’un 2025 yılındaki hali oyunseverlerin karşısına çıkıyor. Gelecekteki savaş teknolojilerinin anlatıldığı fragmanda dikkat çekici bir unsur da yeni oyunda atların yer alacak olması. 21. yüzyılın soğuk savaşının yer alacağı oyunda ayaklı tanklar, tablet kontrollü casus helikopterler ve drone’lar, oyuncuların karşısına çıkıyor. Call of Duty World at War’dan sonra Treyarch firmasının yapımcılığını üstlendiği oyun, oyunseverleri tekrardan büyük bir maceranın içine sokacağa benziyor. Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops 2′nin 13 Kasım’da satışa sunulacağını da ayrıca belirtelim.