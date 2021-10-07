Çalıştığı marketten 3 şişe su içip 1 kek yediği gerekçesiyle atılan üniversiteli, mücadelesini kazandı

Üniversite öğrencisi Egemen Köse, “üç harfli” olarak bilinen zincir marketlerden birisinde yarı zamanlı olarak çalışırken 3 şişe su içtiği ve 1 kek yediği için “hırsızlıkla” suçlanarak maaşı ödenmeden işten çıkartıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişinin olaya el atmasının ardından marketin Köse’ye maaşını ödediği öğrenildi.

Ankara’da üniversitede okuyan 20 yaşındaki Egemen Köse, yarı zamanlı olarak A101 marketinde çalışıyordu. Köse pandemi döneminde Kod-29 ile işten çıkarıldı. “3 şişe su ve 1 kek çalmak” Köse’nin işten çıkarılmasına gerekçe olarak gösterildi ve kendisine son maaşı da ödenmedi. Mağaza Market-Sen’e üye olan Köse duruma itiraz etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olay hakkında iş müfettişi görevlendirdi ve A101 sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı. Müfettiş görevlendirilmesinin ardından A101 market yönetiminin Köse’yi çağırarak kendisine maaşını ödediği bildirildi.

Köse’nin üyesi olduğu Mağaza Market-Sen’den yapılan açıklamada, “Soruşturma süreci emsal olmalıdır. Tüm market işçileri için adım atılsın. İşçinin 8 saatlik iş günü hakkı için denetim birimi kurulsun. Çalışma Bakanlığı işçi davalarına müdahil olsun” denildi.