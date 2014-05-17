'Çalışmalar bitince Soma'dan çekip gitmeyeceğiz'

Resmi rakamlara göre 301 madencinin öldüğü Soma’da bulunan Enerji Bakanı Taner Yıldız, "Kurtarma faaliyetimiz bittikten sonra buradan çekip gitmeyeceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanığımız buradaki kardeşlerimizin vatandaşlarımızın yanında olacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Soma’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Yıldız'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kaza hepimizi üzdü, derinden sarstı. Birbirimize vefanın birliğin beraberliğin çok yoğun duyguların yaşandığı hale geldi.

301 kardeşimizi kaybettik. Hükümetimiz olarak ilk başında buraya intikal ederek bir kriz merkezi kurarar bütün bakanlıklarımızın burada ilgili kurumlarıyla bebaber bulunduğu bir hale geldik.

Zamanın aleyhimize işleyeceğini biliyorduk. Buradan hayata tutunan ve kurtardığımız işçi kardeşlerimize Allah onlara sağlık versin diyoruz. Allah kendilerine kaza bela vermesin. Burada geniş bir koordinasyon yapıldı. Zor şartlarda bu kadar hızlı çalışabilmeyi ve kurtarma ekipleriyle beraber yoğun bir çaba sarf edildi.

Koordinasyonun bundan sonra devam edeceğini söylemem lazım. Kurtarma faaliyetleri bittikten sonra buradan gitmiyoruz. Psiko-sosyal destekle beraber aynı şekilde buradaki vatandaşlarımızın yanında olacağız.

Bütün riskleri göze alarak arkadaşlarımın çok yoğun şekilde çalıştıklarını ve emeklerini esirgemediklerini gördüm. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturmalar başlatıldı. İlk gözetimler yapıldı. Ulaşılabildikleri yere kadar gittiler ulaşamadıkları yerler için tekrar çalışmalar yapılacak. Teknik, idari ve pek çok açıdan gerekli incelemeler yapılacak. Madencilik sektöre olarak çıkarılacak çok ders var. Bizim için çok acı ders oldu. Bununla ilgili soruşturmalar teknik, idari ve hukuki açıdan yapılacak. Sonuçlarını hep beraber izleyeceğiz. Gerek özel sektöre gerek kamuya çalışanlarla ilgili sorumlulukları hatırlatmış olacaktır.

Siyasi partilerin başkanları, cumhurbaşkanımız ve buraya gelen bir çok heyete teşekkür etmek istiyorum. Ben bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 301 işçi kardeşimi Allah’tan rağmen, kederli ailelerine sabırlar temenni ediyorum.

Zaman karşı yarışıldı demiştim. İçerde ummadığımız yerde yangınlar çıktı.

Soru-cevaplar

Yasal düzenleme çalışması olacak mı?

TBMM’de araştırma önergesi verildi. İktidarıyla muhalefetiyle. Biz bunu destekliyoruz. Bakanlık olarak bütün hazırlıkların şeffaf şekilde paylaşılacağını söylemek istiyorum. İlk değerlendirmesini Bakanlar Kurulu’nda Salı gün yapmış olacağız. Biz burada yaşadıklarımızı kamuoyuyla paylaştık. Her vatandaşımızı yüreği buradaydı.

Suriyeli işçi çalıştırıldığı iddiaları?

Acının içinde bu kadar ağır iftiraların yaşanması yapanları küçültür. Bir can pazarı yaşandığı politikanızı burada yapmayın.

Dört gündür sosyal medyada Suriyeli çocukların burada çalıştığını buna rağmen 100-150 civarında bunların üzerinin kapatıldığı söyleniyor. Bu nasıl insanlık dışı bir hadisedir. Böyle bir şey olabilir mi? Biz burada yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bu hadise kamunun veya özel sektörün yaptıklarını lehine veya aleyhine yaptıklarını paylaşma yeridir burası. Biz dürüst davrandık her şeyi paylaştık. Bunu da yapmaya devam edeceğiz.

Maden işçisi sayısının daha fazla olduğu iddiaları var?

Gündemi biraz takip etmenizi tavsiye ederim. Bütün bunlar AFAD’ın sayfasında açıklanıyor. Biz o isimleri bundan 3 gün açıklayamayız. AFAD’ın sitesinde bütün isimler var. Bunu söyleyenler bize ispat etsinler.

Sigorta bilgileri paylaşılır mı?

Her bilgi paylaşılır. Bir şeyin saklanması mümkün olabilir mi? Hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu iddiaları ortaya atanlar kendilerine bir baksınlar.

İçeride kurtarılmayı bekleyen işçimiz yoktur. Oraların düzenlenmesi, bu yaşayan bir mekanızma. Lastik gibi değil çektiğinizde geri gelen bir sistem bu. Üretim olduğunda bu sistem kendini besliyor olmadığında geriye gidiyoruz. Bu şartlar aydınlatılana katar üretimin durdurulacağını tahmin ediyorum.

Ailelere yardım yapılacak mı?

Vatandaşlarımızı ihtiyaçları karşılanıyor. Önümüzdeki günlerde genel yardımlarla alakalı, sadece kamu kuruluşlarıyla ilgili değil her türlü faaliyetler paylaşılacaktır.

Kredi ertelemesi borç ertelemesi ile ilgili düzenleme olacak mı?

Mesela elektrik borcu için şirket biz bunları sildik deniyor. Banka kredi borcunu sildik diyor. Bunlar gibi örneklerin dışında buradaki vatandaşlarımızın mağdur olmayacağını herkes bilsin.

Türkiye genelinde mevzuata uymayan bir maden kapatıldı mı?

1 tane değil 110 maden ocağı kapatıldı. Bunun haber niteliği yok sanırım. 114 maden ocağı istediğimiz vasıflara uygun olmadığı için kapatıldı. 2 ay önce 1 kaza oldu, 1 işçi öldü. Hemen denetimlere başlayın dedim, bize göre o ocak kapalı denildi. Kaçak çalışan ocaklarda ölümler oluyor. Konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor bunları kamuoyuyla paylaşacağız.

Telefon açtığımızda bugün burada ilginç bir örnek yaşandı. Kurtarma ekiplerinde annesine babasına telefon bile edemeyip bugün annesine babasına kavuşan biriyle karşılaştık. Neden anneni babanı aramadın dedik, ben kurtarma faaliyetlerine odaklandım unuttum dedi. 1 kişi vardı ulaşamadığımız o da evinde çıktı. Neden haber vermedin dediğimizde evindeyim dedi.