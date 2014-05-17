Yıldız: 299 işçinin cesedine ulaşıldı, çıkan yeni yangına müdahale ediliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'daki maden ocağında 3 işçinin daha bulunduğunu hatırlatarak, "Metan gazından dolayı farklı bir yerde lokal olarak bir yangın başladı. Önceki yangınla ilgili olmayan bir yangın başladı. Farklı bir noktada başladı. Müdahale edilmekte" dedi. "Ailelerine teslim edilen 286 işçi, 13 işçimiz de ailesine teslim edilmek üzere işlemleri yapılıyor" diyen Taner Yıldız, maden ocağından çıkarılan cenazelerin 299'a ulaştığını açıkladı.

Bakan Taner Yıldız, saat 10.00'da basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Yıldız, "Ailelerine teslim edilen 286 işçi, 13 işçimiz de ailesine teslim edilmek üzere işlemleri yapılıyor. Zannediyorum 3-4 saat içerisinde büyük bir bölümü bugün ailelerin teslim edilecek. Yeraltında en fazla 3 işçimizin olabileceğini değerlendirdik. Tabi arama faaliyetleri devam edecek" dedi.

Enerji Bakanı şunları söyledi:

"Bir yerde lokal olarak farklı bir yangın başladı. Önceki yangınla ilgili olmayan bir yangın başladı. Farklı bir noktada başladı. Müdahale edilmekte. Önceki noktadan 250-300 metre ileride çıkan ve üzerinde hızlıca bir işlem yapmamız gereken yangın. Bütün maden ocakları üretime dönüktür. Üretim durduğu anda bir takım komplikasyon çıkabiliyor. Yangın yarım saat, 45 dakika önce çıktı."

"Ocak şu anda hem denetlenmeye, hem de kontrole muhtaç. Hem teknik, hem de idari çalışmaları bir arada yürütebilecek karar vermemiz gerekiyor. Önemli kararlar vermek durumundayız. İşçi kardeşlerimizi bir an önce çıkarmamaz lazım. Aynı zamanda denetleme de başlamalı. Bu denetlemede de kimseyi risk altına sokmamak gerek. Arkadaşlarla bugün yine bir toplantı yapıp, değerlendirmelerde bulunacağız. Olanı doğru bir şekilde paylaşmamız gerek. Tüm gelişmeleri birebir aktaracağız. Dün gece verimli bir çalışma yaptı arkadaşlar. Sabaha kadar aralıksız çalıştılar. 15 işçimizi çıkarmış oldular. Bu sıra dışı hepimizi derinden yaralyan önemli bir kazadır. Bu kazayı bir kurumumuza mal etmek doğru değil, ne yapılması gerekiyorsa bunda sonra yapılacaktır."