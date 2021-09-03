Çalışma Bakanlığı duyurdu: Covid-19 aşısı yaptırmayan işçilerden her hafta PCR testi istenebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu belirtildi.