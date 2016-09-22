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Yaşam

Çalışma Bakanı: Şu andaki kıdem tazminatı düzeninden en çok mağdur olanlar işçiler

"Önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerle ortak karara varacağız"

22 Eylül 2016 13:08

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu şu andaki kıdem tazminatları düzeninde en çok işçilerin mağdur olduğunu belirterek "İşçilerin kıdem tazminatı konusundaki çalışmalarımız sürüyor" dedi. "Önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerle ortak karara varacağız" diyen Müezzinoğlu işçilerin mağduriyetlerini gidermek istediklerini de söyledi.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

İşçilerin kıdem tazminatı konusunda çalışmalarımız sürüyor. Güçlü bir irade veya tarafların vicdanlarının "Evet" dediği, geleceğe güveni güçlü tutacak ortak noktada buluşamıyorlardı. 65. Hükümetin bu anlamda adil, hakkaniyetli, tarafların da büyük oranda kabul ettiği bir Kıdem Tazminatı Fonu oluşturulmasıyla ilgili henüz daha taraflarla görüşmelere başlamadık.

Önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağız, burada temel bakışımız işçinin alın terinin korunması, hakkının korunabilmesi.

Bunu başarabilecek ve onların da temsilcilerinin de "Evet bu sistemde hem işçinin hakkı korunur hem de iş hayatı olumsuz etkilenmez" diyeceği yapının çalışmalarının da kolay olmadığını 41 yıllık geçmişimiz gösteriyor.

Bu anlamda şuanda en çok mağdur olan kimdir diye baktığımızda esasında işçilerimiz mağdur oluyor. Kıdem tazminatından istifade edebilen, iş akdi sonlandırılan, SGK'ya gelen bilgilere baktığımızda çalışanlar adına, işçi kardeşlerimiz adına esasında bir kaybın olduğunu görüyoruz. İnşallah ortak noktayı bulabileceğimiz bir süreç olacak.

 

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Mehmet MüezzinoğluÇalışma Bakanıkıdem tazminatları

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