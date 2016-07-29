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15 Temmuz Darbe Girişimi

Çalışma Bakanı: Memura izin yasağının kalkması yakın zamanda değerlendirilecek

"Memura izin yasağı FETÖ yapılanmasına karşı tedbirdir"

29 Temmuz 2016 18:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, memurların izin yasaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Çalışma Bakanlığı'nda bin 300 kişi FETÖ kapsamında soruşturuluyor; memura izin yasağının kalkması yakın zamanda değerlendirilecek" dedi.

Soylu Reuters'ın soruları üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

Çalışma Bakanlığı'nda bin 300 kamu çalışanı FETÖ soruşturması kapsamında soruşturuluyor.

Gülen iade edilmezse Türkiye incirlik dahil hiçbir meselede duygularıyla hareket etmeyecek, rasyonel davranacağız.

Memura izin yasağı FETÖ yapılanmasına karşı tedbirdir, (yasağın kalkması) yakın zamanda yeniden değerlendirilecek.

Turkuaz kart alan nitelikli yabancı çalışanlara vatandaşlık vermek, Çalışma Bakanlığı'nın inisiyatifine geçti.

 Hükümet kıdem tazminatı düzenlemesi üzerinde bakanlığımızın biraz daha çalışmasını istedi; amaç tüm tarafların uzlaşması.

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