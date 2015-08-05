Çalışma Bakanı Faruk Çelik: MHP'yle iki kere görüştük

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, MHP'li Semih Yalçın'la iki kez görüştüklerini açıkladı. Bakan Çelik ayrıca kamu emekçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde 20 Ağustos'a kadar bir sonuca ulaşılacağını belirtti.

Bu görüşmelerin 'koalisyon gündemli' olmadığını söyleyen Çelik, ismi dün Reuters'e, "Kasım'da seçim koşuluyla AKP azınlık hükümetine destek veririz" dediği iddiasıyla gündeme gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la 'uzun uzun' görüştüklerini belirtti.

Yalçın bu açıklamayı yalanlamış ve sözlerinin 'çarpıtıldığını' açıklamıştı. Bakan Çelik ayrıca kamu emekçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde 20 Ağustos'a kadar bir sonuca ulaşılacağını belirtti.



Bakan Çelik'in Habertürk televizyonunda yayınlanan açıklamaları şöyle:



Siyasi partiler arasında görüşme olması çok doğal. Sanki çok büyük bir yanlış veya gizli bir şey yapılıyormuş gibi gizemli bir hava vermeyi doğru bulmuyorum. Bu, kamuoyu nezdinde çok açık bir şekilde değerlendirildi. Ve sayın Başbakanımız tarafından da ifade edildi. Siyasi partileri hiçbir ayrıma tabi tutmadan, sayın Başbakanımız tarafından heyetler arası ziyaretler gerçekleştirildi. O ziyaretlerde elde edilen veriler çerçevesinde tüm siyasi partilerle ilişkilerimiz oldu.

CHP ile görüşmede bir koalisyon istikşafi görüşme dediğimiz, o çerçevede koalisyona yönelik görüşmeler oldu. Ama MHP ile bir araya geldiğimizde genel başkanların görüşmelerinde ortaya çıkan tablo şuydu; "İki parti arasındaki görüşmelere dönük kapıları kapatmayalım, kapı aralıklı olsun, bu çerçevede olup bitenlerle ilgili ihtiyaç duyulursa görüşlerimizi birbirimize aktaralım. Ve gelişen şartlara göre yapılması gereken değerlendirmeler varsa partiler kendi bünyelerinde değerlendirebileceği gibi genel başkan düzeyinde de bir araya gelinebilir" şeklinde bir değerlendirmemiz olmuştu.

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın ile iki kez görüşmem oldu. Oturduk, belki de 1,5 saate aşkın bir süre içinde ikili bir değerlendirme yaptık. Bu bir koalisyon görüşmesi değil. Bu tamamen genel başkanların heyetler halindeki görüşmesinde aralanmış olan kapı mantalitesi çerçevesinde yapılan karşılıklı bilgilendirmelerdir. Her iki partinin olmazsa olmazları ile ilgili kendi aramızda değerlendirmeler yaptık. Ama tekrar söylüyorum; her iki partinin de koalisyon görüşmesi kararı almadıkları için o noktada olmadığı için tamamen iki parti arasındaki diyaloğu içeren görüşmelerdir.