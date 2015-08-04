MHP'li Yalçın: Reuters, AKP azınlık hükümetiyle ilgili açıklamamı çarpıttı

İngiliz haber ajansı Reuters, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a dayandırdığı haberinde, MHP’nin kasımda erken seçimde mutabakat sağlanması halinde AKP azınlık hükümetini destekleyebileceğini yazdı. Ancak Semih Yalçın, haberin Türkiye basınında yer almasının ardından açıklama yaparak, "Azınlık hükümetiyle verdiğim yanıt çarpıtılarak ve anlamından uzaklaştırılarak servis edilmiştir. Partimizin herhangi bir azınlık hükümeti seçeneğine olumlu ya da sıcak yaklaşması düşünülemez" dedi.

Reuters'in haberinde Yalçın'ın "AKP tarafından kurulacak bir azınlık hükümetine kasım ayında seçim yapılacaksa destek verebiliriz" dediği kaydedildi.

Reuters'in haberine göre, Semih Yalçın şunları söyledi:

AKP'nin, alelade kuracağı bir azınlık hükümetine destek vermeyeceğiz ama eğer seçim azınlık hükümetini kastediyorlarsa, bu durumda seçim tarihinin görülmesi lazım.

Kasımda ya da başka bir tarihte seçim yapılıp yapılmayacağının baştan belirlenmesi gerekiyor. Teklifi görmeden destek yaklaşımı doğru olmaz. Koalisyon alternatifleri tamamen tükenirse kasım ayında erken seçim yapılmasına destek verebiliriz. MHP kasım ayına sıcak bakar.

Semih Yalçın: Reuters çarpıttı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ikinci bir açıklama yaparak sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Bugün Reuters Haber Ajansı’ndan bir muhabirin tarafımı ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme taşınan “Azınlık Hükümeti”yle ilgili sorulan bir soruya verdiğim cevap çarpıtılarak, asıl anlamından uzaklaştırılarak medyaya servis edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin maksatlı şekilde tartışmaya açılan “Azınlık Hükümeti” formülüne nasıl baktığı Sayın Genel Başkanımız tarafından teferruatlı bir şekilde açıklanmıştır. Partimizin herhangi bir “Azınlık Hükümeti” seçeneğine sıcak ve olumlu yaklaşması düşünülemeyecektir.

Esasen söylemek istediğim de ana hatlarıyla ve öz olarak bundan ibarettir. Kaldı ki, Sayın Genel Başkanımızın muhtemel bir “Azınlık Hükümeti”ni desteklememe kararının hilafına herhangi bir parti yöneticimizin söz, beyan ve iması söz konusu değildir. Bu gerçeklerin kamuoyu tarafından bilinmesi saygıyla duyurulur."