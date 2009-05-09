Çalışma Bakanı Dinçer büyük kamu reformu istiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye'nin hayal edilen noktaya gelmesi için ekonomik, sosyal güvenlik ve sağlık alanlarında olduğu gibi kamu alanlarında da büyük reformlar yapılması gerektiğini söyledi.



Bakan Dinçer, karayoluyla geldiği Niğde'de Vali Sebahattin Öztürk'ü makamında ziyaret ederek kentin sorunları hakkında bilgi aldıktan sonra 5 Şubat Spor Salonu'nda AKP İl Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Dinçer, Türkiye'nin AKP iktidarı dönemindeki yaptığı çalışmaları anlattı. Türkiye'nin gerçekleri ve sorunları olduğunu anlatan Dinçer, ``Bu ülke sorunlarını bilmeliyiz ki, modern yönetim teknikleriyle çözebilelim. Eğer biz geleneksel yönetim anlayışıyla h^al^a geçmişi denetlemeyi sürdürürsek geleceği kaybederiz. Bu açıdan bakıldığında AKP iktidarının ekonomik, sosyal güvenlik ve sağlık alanlarında yaptığı reformlarda olduğu gibi kamu alanlarında da büyük reformları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz kurumlarda görev verdiğimiz kişilerin emaneti yerine getirip getirmediğini bu işi yaparken hassas davranıp davranmadığını denetleyecek mekanizmalar üretmeli ve iyi çalıştırmalıyız. Aksi takdirde bizim hayal ettiğimiz Türkiye'yi kurmak sadece hayal olacaktır'' dedi.



Dinçer, daha sonra Niğde Belediye Başkanı AKP'li Faruk Akdoğan'ı makamında ziyaret etti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Niğde İl Müdürlüğü'ne geçen Dinçer, incelemelerde bulunduktan sonra Birko A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Mumcu'yu ziyaret edip sanayinin sorunları hakkında bilgi aldı. Dinçer, Bor İlçe Belediye Başkanı AKP'li Sıtkı Erat'ı da ziyaret ederek kutladı.