Çalışma Bakanı: Devlet memurluğu alımlarında yeni adımlar atacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, devlet memurluğu alımlarında başta personel seçimi olmak sistem açığının kapatmak için yeni adımların atıldığını duyurdu. Yeni alım döneminde, "temiz kağıdıyla memuriyet" döneminin başlayacağını belirten Müezzinoğlu, belediyelere personel alımında a merkezi sınav ve güvenlik soruşturmasının zorunlu olacağını söyledi.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, personel alımında "liyakat-sadakat" ön koşul olacak. Güvenlik soruşturmalarında hassasiyet gösterilecek. Belediyelerde terör örgütü üyelerinin yuvalanmalarını önlemek için de kısıtlamalar getiriliyor. Belediyelerde personel alımında da merkezi sınav yapılması, personelin buradan seçilmesi öngörülüyor.

İhanet edenin işine son

Yeni dönemde, FETÖ örneğinde olduğu gibi ülkeye ihanet eden memurlar için OHAL düzenlemelerine ihtiyaç duyulmadan gerekli görüldüğünde işine son verilecek düzenlemeler yapılacak.