Devlet memurluğunda yeni düzenleme; ömür boyu iş güvencesi kalkacak, maaşta verimlilik esas alınacak

Hükümet, kamu personel rejiminde köklü değişikliklere giderek "devlet memurluğu" sistemini muhalef ile de anlaşılırsa değiştirmek istiyor. Yeni düzenleme ile devlette çalışmaya başlayan memurların ömür boyu iş güvencesi ortadan kalkacak. Memurlar gerektiğinde işten kolaylıkla çıkarılabilecek. Memur maaşları verimlilik esasına göre belirlenecek. Eş durumu gibi nedenlerle memurların büyük kentlerde birikmesi önlenecek.

Şehirlerde birikmeye son

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, hükümet, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası mini Anayasa paketi için muhalefet partileriyle oluşturulan komisyona kamu personel rejimini değiştiren düzenlemeyi de getirecek. Buna bağlı olarak hükümet, 51 yıllık 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yerine yenisini getirecek. Yeni düzenleme ile devlette çalışmaya başlayan memurların ömür boyu iş güvencesi ortadan kalkacak.

Memurlar gerektiğinde işten kolaylıkla çıkarılabilecek. Memur maaşları verimlilik esasına göre belirlenecek. Eş durumu gibi nedenlerle memurların büyük kentlerde birikmesi önlenecek. Görevden alınanların mahkeme kararıyla dönmesi zorlaştırılacak.

Performans öne çıkacak

Hemşire, imam gibi çeşitli hizmet sınıflarında çalışanlar, meslek çalışanı olacak. Halen memur olanlar, büro çalışanı olarak adlandırılacak. Terör örgütlerine destek veren memurlar, kolaylıkla disiplin cezasıyla işten atılacak. Disiplin cezaları yeniden tanımlanacak. Özel sektörde olduğu gibi rekabetin ve performansın öne çıktığı bir sistem kurulacak. Maaşlar performansa göre belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta oda ve borsa başkanlarıyla toplantısında konuyla ilgili şöyle konuştu: “Kalkıp ‘Devletin malı deniz yemeyen domuz, girdin mi içeri ölene kadar kal orada’. Böyle bir şey olmaz. Şimdi devleti bunlardan arındırma zamanıdır, tüm sektörleri arındırma zamanıdır. Bu yasal düzenleme Anayasa değişikliği gerektiriyor ve ben bu konuda muhalefet liderleriyle yaptığım görüşmede kendilerine söyledim.”

İşe alırken sözlü sınav yapılacak

Darbe girişimi sonrası kamuda açığa alınanların sayısı 70 bine ulaşırken, kamu kurumları yeni personel alımına çıkmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açığa aldığı 22 bin öğretmenin yerine 15 bin sözleşmeli öğretmen alacak. Sağlık Bakanlığı, 6 bine yakın sağlık çalışanını FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında açığa alırken, 22 bine yakın yeni alım yapmayı planlıyor.

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde çalışmak üzere 3 bin 721 sözleşmeli personel ile mühendis, mimar, psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, hizmetli unvanları için 200 kişilik ilana çıktı.

Bakanlık ayrıca, daha önce bin 200 kişi olarak açıkladığı yeni alınacak hâkim ve savcı adayı sayısını 3 bine çıkardı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2 bin komiser yardımcısı alımı ilanı yayımladı. Kamuya personel alımlarında son 2 yılda yapılan KPSS sonuçları dikkate alınıyor. Bu yılki personel alımlarında da 2015 ve 2016 KPSS puanlarına bakılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na sözleşmeli öğretmen alımında olduğu gibi kamu kurumları FETÖ mensuplarının sızmasını önlemek için personel alımlarında sözlü sınav yapacak. Her bir kamu kurumu KPSS’nin yanı sıra ayrıca kendi sınavını da yapabilecek. Kurumlar, personel alırken KPSS’den hangi puanla eleman alacağını, personel alımı sırasında ilan ediyor.

"Zamana yayılacak mücadele"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, dün Habertürk Gazetesi’nde yer alan ‘Gri Memurluk’ haberini doğrulayarak, “Zamana yayılacak bir mücadele şekli. Memurların izlenmesinde böyle bir kanaat var” dedi. AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay ise, “Bir takım çalışmalar elbette yapılıyor. Bu işe bulaşmamış hiç kimsenin mağdur edilmemesi için hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

Ömer Dinçer: Ülke için çok yararlı olur

2009-2011 arasında Çalışma Bakanlığı yapan Habertürk yazarı Ömer Dinçer’in Başbakan Müsteşarlığı döneminde kamu personel reformu ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bunun yeniden gündeme getirilebileceğini ifade eden Dinçer, normal süreçte gerçekleştirilmesi mümkün görünmeyen kamu personel rejimi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Dinçer, “Öyle bir adım atılırsa ülke için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Önemli adım olacağı kanaatindeyim. Mevcut kanun, aynı zamanda özel sektörün çalışma hayatının kalitesini bozuyor. Böyle bir düzenlemenin iktidar ve muhalefetiyle konsensüs içinde yapılmasının toplumda önemli etki yaratacağı kanaatindeyim” diye konuştu.