Çalışma Bakanı: Bu ülkenin en büyük külhanbeyi, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan'ın "külhanbeyi" diye eleştirildiğini belirterek "Bu ülkenin en büyük külhanbeyi, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür. Dünyaya en büyük külhanbeyliğini o yapmıştır, gerektiğinde de bu millet adına milletin liderleri yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) haftaiçi yaptığı uyarılardan sonra Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu da (TİSK), karamsar bir tablo çizdi.

Dün itibariyle başkanlığı bırakan TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu, "Sanayideki zayıflama sürerse, Türkiye de zayıflar" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise eleştirilere, "Kimsenin karamsarlık sürüklemeye ve motivasyonu bozmaya hakkı yok” diyerek yanıt verdi. TİSK’in 26. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan Eyüboğlu, sözlerine zorlu günlerin devam ettiğini belirterek başladı. Ekonominin yavaşladığını, hatta nasıl küçülemeyeceğinin yollarının aranır hale geldiğini söyleyen Eyüboğlu, “Verimlilik artmazken, işgücü maliyeti hızla yükseliyor, işsizlik artıyor. Özel sektör yatırımlarında durgunluk hakim. Küresel yatırımcılar hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı konularında Türkiye’ye çekingen bakıyor. Türkiye ekonomisinin küresel rekabet gücü 2012’de 43. sırada iken 2016’da 55. sıraya düştü” dedi.

"En büyük külhanbeyi Atatürk"

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu ise Türkiye ekonomisine yönelik eleştirilerin AKP iktidarına ve kanun hükmünde kararnamelere (KHK) bağlanmasını doğru bulmadığını söyledi. Müezzinoğlu, "Bugün yalnız OHAL nedeniyle ‘hukuka ve demokrasiye ihtiyacımız var’ diyen arkadaşlar, 27 Nisan bildirisinde ‘Noktasına, virgülüne aynen katılıyorum’ derken ne demek istiyorlardı” dedi. Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘külhanbeyi’ diye eleştirildiğini de belirterek, “Bu ülkenin en büyük külhanbeyi, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür. Dünyaya en büyük külhanbeyliğini o yapmıştır, gerektiğinde de bu millet adına milletin liderleri yapmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yapılan genel kurulda TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na MESS Başkanı Kudret Önen seçilirken, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Nevzat Seyok ve Tufan Ünal oldu.