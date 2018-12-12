Çalışma arkadaşları arıyoruz

Bağımsız İnternet Gazetesi T24, haber merkezinde tam zamanlı görevlendirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyor.
Aranan özellikler:
- İstanbul’da ikamet etmek
- En az lisans mezunu olmak
- Daha önce benzer pozisyonlarda çalışma tecrübesi*
- Editoryal süreçlerde kolektif çalışmaya yatkınlık
- Tercihen ikinci bir dilde yetkinlik
İlgilenen adayların, Türkçe öz geçmişlerini ve birer sayfalık niyet mektuplarını cv@t24.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
Daha önce T24’e iş başvurusu için CV gönderenlerin de niyet mektuplarıyla birlikte başvurularını yeniden cv@t24.com.tr adresine yönlendirmeleri rica olunur.
*Tecrübesi olmayan adaylar, deneme süresi çerçevesinde staja davet edilebilir.