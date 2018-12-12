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Medya

Çalışma arkadaşları arıyoruz

İlgilenen adaylar Türkçe öz geçmişlerini cv@t24.com.tr adresine göndermelidir

12 Aralık 2018 17:20

Bağımsız İnternet Gazetesi T24, haber merkezinde tam zamanlı görevlendirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyor. 

Aranan özellikler:
- İstanbul’da ikamet etmek
- En az lisans mezunu olmak
- Daha önce benzer pozisyonlarda çalışma tecrübesi*
- Editoryal süreçlerde kolektif çalışmaya yatkınlık
- Tercihen ikinci bir dilde yetkinlik

İlgilenen adayların, Türkçe öz geçmişlerini ve birer sayfalık niyet mektuplarını cv@t24.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Daha önce T24’e iş başvurusu için CV gönderenlerin de niyet mektuplarıyla birlikte başvurularını yeniden cv@t24.com.tr adresine yönlendirmeleri rica olunur. 

*Tecrübesi olmayan adaylar, deneme süresi çerçevesinde staja davet edilebilir.

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