Çalışma arkadaşları arıyoruz

Bağımsız İnternet Gazetesi T24, haber merkezinde tam zamanlı görevlendirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyor.

Aranan özellikler:

- İstanbul’da ikamet etmek

- En az lisans mezunu olmak

- Daha önce benzer pozisyonlarda çalışma tecrübesi*

- Editoryal süreçlerde kolektif çalışmaya yatkınlık

- Tercihen ikinci bir dilde yetkinlik

İlgilenen adayların, Türkçe öz geçmişlerini ve birer sayfalık niyet mektuplarını cv@t24.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Daha önce T24’e iş başvurusu için CV gönderenlerin de niyet mektuplarıyla birlikte başvurularını yeniden cv@t24.com.tr adresine yönlendirmeleri rica olunur.

*Tecrübesi olmayan adaylar, deneme süresi çerçevesinde staja davet edilebilir.