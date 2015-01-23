Çalışırken dinlemek için 6 albüm

Bazı insanlar çalışırken dikkatlerini dağıttıkları ya da müziğe saygısızlık yaptıkları gerekçesiyle müzik dinlemekten hoşlanmasalar da çalışırken müzk dinlemek isteyenlerin sayısı hiç de az değil.

İşte Milliyet'ten Mehmmet Tez'in derlemesiyle çalışırken dinlenebilecek 6 albüm:

1- New Jazz Conceptions- Bill Evans

Evans’ın 1956 tarihli ilk albümü. Bence hâlâ “yeni” bu conception’lar / kavramlar. Çok ama çok net, tertemiz bir piyano sound’u.

2- “Lesser Matters” The Radio Dept:

İnsana “Ne güzeldir kim bilir İsveçlilik” dedirten albümdür. The Radio Dept. için o zamanlar (2003) “Smiths’ten sonra gelen en iyi grup” deniyordu.

3- This Is Stina Nordenstam - Stina Nordenstam:

Brett Anderson (Suede) bu albümde vokal yapar. Stina ablamızın kuzeyli buzlu ortamlardan gelen sesi pek narindir.

4- The Plot Thickens – Galliano:

İngilizlerin şimdi çoktan unutulmuş caz / funk / hiphop ekibidir. 90’larda benim gibi kıyıda köşede kalan müzikleri seven bir grup tarafından dinlenmiş ve sevilmiştir.

5- Blanket – Urban Species:

Bu albümü en son dinlediğimde Tayyip Erdoğan belediye başkanıydı, Apo yakalanmamıştı, Türkiye’deki alışveriş merkezi sayısı bugünkünün onda biriydi. Severdim.

6- “The Complete Nocturnes (Richard Shuster piano) Gabriel Fauré”:

Fauré’nin (1845-1924) piyano eserlerini derleyip toplayan bir sürü albüm var. Bu en yeni çıkanı. Debussy ve Ravel’de de görülen dramatik yapının daha az gösterişli ama daha vurucu olanı sanki.