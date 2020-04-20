Çalışanlarını ücretsiz izne çıkaran Victoria Beckham'a tepki yağıyor: Gücün parti vermeye yetiyor

Aile serveti 450 milyon dolar olan Victoria Beckham, kendi adını taşıyan moda markasında çalışan 30 personeli Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkardı. Beckham, bu hareketi nedeniyle birçok sert yorumla karşılaştı.

Spice Girls grubunun eski üyesi ve şimdilerde kendi markasının tasarımlarıyla ilgilenen Victoria Beckham, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 30 işçisini ücretsiz izne çıkardı. Kendi adıyla kurduğu markanın bünyesinde kalan çalışanların ise maaşlarından yüzde 20 kesinti yaptı.

"Gücün parti vermeye yetiyor"

İngiliz gazeteleri, Beckham’ın bu hareketine tepki dolu başlıklar atarken ünlü gazeteciler de programlarında Beckham’ın yaptığına tepkisi kalamadı.

İngiliz basını, "1.5 milyon sterlinlik çanta koleksiyonun var, 335 milyon sterlinlik servetin var. Miami’de 31 milyon sterline ev almaya, oğluna 100 bin sterlinlik doğum günü partisi vermeye gücün yetiyorsa, 30 işçiye de gücün yeter" gibi tepkiler verince ortalık ayağa kalktı.

Ünlü gazeteci Piers Morgan, Good Morning Britain adlı programında Victoria Beckham’a ateş püskürdü.



Devletin sağladığı korumanın Beckham gibi multi milyoner işverenleri kapsamadığını hatırlatan Morgan, "Onların korunmaya ihtiyacı yoktu, Beckhamlar kendi çalışanlarının tüm maaşlarını ve vergilerini ödeyebilir" diyerek tepkisini gösterdi.