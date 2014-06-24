Çalışanların yüzde 75'i daha fazla para için iş değiştirebilir

Randstad, Avrupa, Asya Pasifik ve Amerika kıtalarını içeren, Türkiye'nin de dahil olduğu 32 ülkeyi kapsayan yılın ikinci "Global İş Dünyası Eğilimleri" raporunu yayınladı. Araştırmaya göre, küresel olarak çalışanların yüzde 56'sı her ne kadar mükemmel bir işe sahip olduğunu düşünse de yaptığı işe sadece yaşamını sürdürebilmek için katlanıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 75'i iyi bir iş, ofis ve olanaklara sahip olsa bile daha fazla para kazanabilmesi durumunda kariyer planı gözetmeden iş değiştirebileceğini söyledi.

Latin Amerika ve Asya'daki çalışanlar iş değiştirme isteğinde en üst sırada yer alırken, Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerindeki çalışanlar iş değişikliğine sıcak bakmadığını belirtti.

'Geçici iş, işsizlikten iyi'

Ülke başına en az 400 görüşme ile gerçekleştirilen "Randstad Workmonitor Eğilim Araştırması"nda, küresel olarak çalışanların yüzde 72'si işsiz kalmaktansa geçici bir işte çalışabileceklerini, bunu kadrolu bir iş için iyi bir basamak olarak gördüğünü söyledi.

Geçici bir işi, işsizliğe tercih eden ülkeler arasında Danimarkalı çalışanlar yüzde 84 ile birinci sırada yer alırken, Çin yüzde 83 ile ikinci, Brezilyalı çalışanlar ise yüzde 82 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kariyer hedeflerinin de araştırıldığı yılın ikinci Workmonitor'ünde Türkiye, Çin ve Hindistan'daki çalışanların yüzde 74'ü ilk işlerinin sonraki kariyerleri üzerinde önemli ölçüde etkisi olduğunu belirtti.

Randstad Holding NV, 5 kıtada toplam 39 ülkede, 4 bin 600 farklı iş kolunda eleman istihdamı gerçekleştiriyor. Türkiye pazarındaki faaliyetlerine 2006 yılında başlayan Randstad, 2013 yılında 16.6 milyar gelir üretti.