Çalışanlara yeniden servis edilmesi için çöpten biber turşularını toplattığı video ortaya çıkmıştı; Kadıköy’deki tantuniciye inceleme başlatıldı

İstanbul Kadıköy'deki bir tantunicinin, çalışanlarına yeniden servis için çöpten biber turşusu toplattığı görüntüler ortaya çıktı.

NTV'de yer alan habere göre, tantunicinin“Hiçbirisi yenmemiş. Topla topla, o biberleri topla tek tek. Müşteri tabağında eline sürmüyor, ağzıyla ısırmıyor. Tabakta kalıyor, yıkıyacağız, koyacağız, niye çöpe atalım.” dediği duyuluyor.

İşletme sahibi biber turşularının videodan sonra tekrar çöpe atıldığını öne sürdü. Şikâyetlerin ardından zabıta inceleme başlattı, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü de ürünlerden numune aldı.