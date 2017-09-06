Çalışanlar 2018'de 116 gün tatil yapacak

Türkiye'nin en uzun tatili dün (06 Eylül 2017) bitti. Çalışanlar şimdiden gelecek sene bayramların hangi güne geldiğini hesaplamaya başladı. 2018'de çalışanları hafta sonları dâhil tam 116 gün tatil bekliyor. Posta'da yer alan habere göre çalışanların merakla bekledikleri 2018 yılının resmi tatilleri şöyle:

1 Ocak Pazartesi gününe denk geldiği için 30 ve 31 Aralık 2017 Cumartesi ve Pazar günleri de eklendiğinde yılbaşı tatili 3 güne çıkıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Pazartesiye denk gelen bir başka tatil günü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 21 ve 22 Nisan cumartesi-pazar günleri de eklendiğinde 23 Nisan tatili yine 3 güne çıkıyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı'ya denk geliyor. 30 Nisan Pazartesi'yi izin olarak ayarlayabilen çalışanlar 28 ve 29 Nisan cumartesi-pazar günlerini de eklediklerinde 1 Mayıs tatilini 4 güne çıkarabilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise 2018'de Cumartesi günü kutlanacak. Bu nedenle ekstra tatil yapılmayacak.



Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı 2018'de 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor. 14 Haziran Perşembe yarım gün tatil. Bu yarım günü tam güne ayarlayabilenler de 4 gün tatil yapabilecek.



15 Temmuz Demokrasi ve Mill Birlik Günü



Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazara denk geliyor. Ekstra tatil yok.

Kurban Bayramı

2018'de Kurban Bayramı'nda arefe günü 20 Ağustos Pazartesi. 21 Ağustos Salı, 22 Ağustos Çarşamba, 23 Ağustos Perşembe ve 24 Ağustos Cuma da bayram. Bayram öncesi hafta sonu olan 18 ve 19 Ağustos ile bayram sonrası hafta sonu olan 25 ve 26 Ağustos eklendiğinde, Bakanlar Kurulu kararına gerek kalmadan bayram tatili 9 gün olarak yapılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı da perşembe günü kutlanacak. 31 Ağustos Cuma'yı tatil olarak ayarlayabilenler, 1 ve 2 Eylül cumartesi-pazarı da eklediklerinde 4 günlük tatile çıkabilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazartesi günü kutlanacak. Hafta sonu olan 27 ve 28 Ekim de eklendiğinde çalışanları yine 3 günlük bir tatil bekliyor.

Toplamda 116 gün tatil

2018'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2018'de tatil yapılacak gün sayısı 116.