Çalışan emeklilerin maaşlarındaki kesintiler artacak

Esnaf Ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, 1 Ekimde yasalaşacak Sosyal Güvenlik Reformu ile çalışan emekli maaşlarındaki kesintinin artacağını söyledi.



Çelikus, "Reformla adeta açlık sınırında maaş alan emeklilerimize evinizde oturun, ölümü bekleyin deniliyor. Bu kabul edilemez" dedi.



Çelikus yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ekim 2008’de yasalaşacak Sosyal Güvenlik Reformu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Reformun emeklileri zor durumda bırakacağına ileri süren Çelikus, halen Bağ-Kur’dan emekli olup da yine Bağ-Kur’lu olmasını gerektirecek ticari faaliyetlerini sürdüren emeklilerin aylıklarından yüzde 10 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi(SGDP) kesintisi yapılırken bu oranın yüzde 15'e çıkacağını bildirdi.



Çelikus, şöyle dedi: "Bağ-Kur emeklilerinden yüzde 10 kesiliyordu. Oran yüzde 15’e kademeli olarak çıkacak. Açlık sınırında maaş alan emeklilerimize uygun görülen bu oran şu

anlama geliyor: Emekli olduktan sonra kesinlikle çalışmayın. Evinizde boş boş oturup ölümü bekleyin.



Biz ESDER olarak sürekli şunu savunduk. Devletimiz emekli dahi olsa çalışmak isteyenlerin önünü kapatmamalıdır. Emekli maaşı yetmeyen bir esnafımız dükkânından da kazandığı üç-beş lira takviyeyle ancak geçimini sağlamaktadır. Bu nedenle bizim talebimiz, yüzde 2 gibi sembolik bir SGDP kesintisinin olmasıdır."

